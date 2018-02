Mercato viola, ecco il riepilogo. C'è un attivo di quasi 10 milioni

Ore 23, si è chiuso calciomercato invernale. Una sessione tutt'altro che entusiasmante per il campionato italiano, ma che per la Fiorentina si è conclusa con l'ennesimo attivo: considerando il saldo fra acquisti e cessioni, nelle casse viola sono entrati quasi 10 milioni. La cessione a titolo definitivo di Babacar e l'arrivo di Falcinelli (in prestito fino a giugno 2019), d'altra parte, è l'operazione che meglio fotografa la recente strategia della società viola. Inoltre, in tutte le cessioni a titolo definitivo, sono presenti bonus e percentuali sulle future rivendite. A centrocampo la cessione in prestito di Carlos Sanchez è stata compensata con l'arrivo di Dabo dal St.Etienne per circa 3 milioni

Si tratta comunque della settima sessione consecutiva di calciomercato che la Fiorentina chiude in attivo, dopo i +38 milioni della scorsa estate, il +1 milione dell'inverno 2017, i +20 milioni dell'estate 2016, i +7 milioni dell'inverno 2016, i +4 milioni dell'estate 2016, i +30 milioni (cessione Cuadrado) dell'inverno 2015.

Questo il riepilogo del mercato invernale 2018 della Fiorentina.

ACQUISTI

Bryan Dabo (c) (definitivo, Saint-Étienne) 3 mln

Diego Falcinelli (a) (prestito con diritto di riscatto, Sassuolo)

TOTALE ACQUISTI: 3 milioni

CESSIONI

Gilberto (d) (prestito, Fluminense)

Jan Mlakar (a) (definitivo, Maribor) 50% sulla futura cessione

Ianis Hagi (c) (definitivo, Viitorul) 2 mln + 25% sulla futura cessione

Babacar (a) (prestito con obbligo di riscatto, Sassuolo) 10 mln + bonus

Carlos Sanchez (c) (prestito, Espanyol) 0,5 mln

TOTALE CESSIONI: 12,5 milioni + bonus

