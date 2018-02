Pioli: “Sul gol di Bernardeschi abbiamo sbagliato. Il rigore? Guida mi ha detto…”

Così Pioli a margine della sconfitta contro la Juventus: “Qualche difficoltà l’abbiamo creata, purtroppo abbiamo concesso troppo spazio posizionando male la barriera in occasione del gol di Bernardeschi. Avremmo dovuto sicuramente fare meglio”

Di seguito le parole di Pioli ai microfoni di Sky: “Dobbiamo riuscire a trovare le stesse motivazioni di oggi anche in partite che in quanto tali ne offrono meno. Vogliamo dimostrare di avere dei buoni valori, dei buoni giocatori, dobbiamo guardarci dentro e trovare motivazioni anche in futuro. Abbiamo concesso pochissimo ad un avversario molto forte e siamo stati spesso pericolosi, la partita è stata equilibrata e gli episodi avrebbero potuto cambiarla.

Siamo una squadra che predilige partire da dietro e trovare in avanti zone di campo in cui giocare in superiorità numerica. Qualche difficoltà l’abbiamo creata, purtroppo abbiamo concesso troppo spazio posizionando male la barriera in occasione del gol di Bernardeschi. Avremmo dovuto sicuramente fare meglio.

L’episodio del rigore? Nell’intervallo ho chiesto a Guida la motivazione della decisione. Mi ha detto che il rigore non è stato dato per il fuorigioco di Benassi, perché secondo loro il tocco di Alex Sandro non era volontario. Io ho detto a Guida che mi sembrava opportuno che andasse lui stesso a vedere, che verificasse lui stesso. Mi ha risposto che non ci è andato perché secondo loro era già evidente.

In partite così difficili i dettagli fanno la differenza, noi siamo una squadra molto giovane e ci dispiace di aver fatto qualche passo falso perché abbiamo dei buoni valori. Volevamo regalare una grande soddisfazione ai tifosi e non ci siamo riusciti almeno dal punto di vista del risultato, ma penso che in quanto a prestazione i nostri tifosi non possano recriminare nulla”.

Ha poi continuato: “Abbiamo cambiato tantissimo, ma abbiamo dei bei giocatori, passo dopo passo diventeremo una squadra competitiva che possa far stare la Fiorentina là dove gli compete”. (violanews.com)