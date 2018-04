La viola continua a vincere- Udinese-Fiorentina 0-2

Categoria: Fiorentina Pubblicato Martedì, 03 Aprile 2018 21:21 Scritto da Andrea Mastroberti

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Hallfredsson, Balic, Barak, Pezzella; De Paul, Perica.

A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Ingelsson, Jankto, Lasagna, Nuytinck, Lopez, Pontisso, Al Tameemi, Ndreu.

Allenatore: Massimo Oddo

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Falcinelli.

A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Laurini, Simeone, Eysseric, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Gil Dias, Hristov, Bruno Gaspar.

Allenatore: Stefano Pioli

Quinta vittoria consecutiva per la Fiorentina, momento spettacolare per la viola che adesso torna a credere nell’Europa.

La squadra di Pioli va in vantaggio al 28' grazie a Veretout , che segna su calcio di rigore (fallo di Pezzella su Chiesa). La seconda rete nella seconda frazione con Simeone che su azione personale sigla il raddoppio.

Sei risultati utili con 5 bottini pieni per la Fiorentina , una squadra armonica e ben bilanciata, che adesso torna a credere anche in un possibile posto valevole per l'Europa.