Pioli: “Stiamo raccogliendo i frutti. In crescita anche con Davide in campo. Simeone ci mette l’anima”

Categoria: Fiorentina Pubblicato Martedì, 03 Aprile 2018 21:42 Scritto da redazione

Le parole di Stefano Pioli al termine della gara:

“Le cose importanti sono le prestazioni, i risultati arrivano perché giochiamo bene. Noi dovremo a vincere più partite possibile e a fare il massimo.

Non era facile tornare a Udine, anche se Davide è con noi, i suoi insegnamenti ci accompegneranno sempre. I ragazzi sono forti, hanno carattere e personalità, sanno che dobbiamo dare il massimo ogni giorno che siamo insieme.

Chiesa? In fase difensiva deve seguire il suo avversario, cerchiamo di sfruttarlo per le sue caratteristiche offensive. La crescita si era vista anche con Davide in campo, sappiam stare in campo, abbiamo sbagliato solo le gare con Sampdoria e Verona, stiamo raccoglieno i frutti che abbiamo seminato dal 4 luglio.

Federico sta crescendo tantissimo, ma ha ancora margini di miglioramento. A inizio anno non faceva la scelta giusta, ora sa cosa deve fare, ha personalità e l’ha sempre avuta. A 20 anni sarebbe sbagliato dare tutto in mano a lui. Ci sono giocatori esperti come Pezzella che lo stanno facendo crescere.

L’assenza di Chiesa sabato? La Roma tiene una linea di difesa alta, ma abbiamo altre caratteristiche, proveremo a stare compatti e a renderci pericolosi.

Saponara? Finalmente ha trovato una condizione fisica buona e convinzione nei suoi mezzi. Sono sicuro che farà bene da qui alla fine: corre, lotta, ci crede ed inventa come ha sempre fatto. Simeone? Sono contento per lui: ci mette l’anima per crescere già dal primo giorno.

Il derby di Milano? Guarderò la partita tra due ottime squadre ed accetterò il verdetto”.