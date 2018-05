PIOLI, VINCIAMO IN TUTTI I MODI. FONDO PER VITTORIA? GESTO NOBILE DEI DV. SU HUGO...

Categoria: Fiorentina Pubblicato Sabato, 12 Maggio 2018 17:55 Scritto da Redazione

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in sala stampa ha preso come sempre la parola il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

Sulle trappole della partita di domani: "Le trappole sono quelle di una partita difficile contro un avversario che ha dei valori e che sarà motivato. Anche loro come noi giocano anche ora per un obiettivo importante. Non mi sento di dare dei voti alla mia squadra, i giudizi si danno alla fine: abbiamo davanti a noi due partite decisive".

Sui due match-ball in mano alla Fiorentina: "Sì, ma le partite vanno vinte: dobbiamo battere il Cagliari in tutti i modi. La squadra è stata brava dopo il ko col Sassuolo, sapeva che c'erano poche chances di andare in Europa ma i miei ragazzi sono riusciti a vincere le partite più difficili. Abbiamo l'entusiasmo per andare avanti".

Sulla gara di andata: "Domani potrebbe confermare il sistema di gioco la squadra di Lopez, ma sicuramente non cambierà il nostro modo di fare la partita. La fase di non possesso palla sarà importantissima. All'andata abbiamo giocato bene anche se abbiamo fallito tante occasioni, ogni partita fa storia a sé. Non ci interessa che Atalanta e Milan giochino dopo".

Sul fondo istituito per Vittoria Astori: "E' un gesto nobile che fa onore ai nostri proprietari, ma non avevamo dubbi: la visita di oggi di Francesca ci ha fatto molto piacere, in pochi l'avevano rivista dopo il funerale di Davide".

Sui tifosi: "Non avevo dubbi che avrebbero risposto presente: sono sempre stati vicini a noi, la passione per la Fiorentina c'è sempre stata. Toccava a noi ritrovare l'entusiasmo che sembrava essersi smarrito".

Su come sta la squadra: "La squadra sta bene: sia mentalmente che fisicamente. La squadra ci crede ed è giusto che sia così. Sa bene che quella di domani è una partita importante".

Su cosa è mancato a Eysseric per accendersi: "Io credo che i giocatori vadano giudicati quando hanno una certa continutà di rendimento: nel girone d'andata ha avuto un infortunio fastidioso che gli ha creato difficioltà. Poi noi abbiamo cambiato sistema di gioco. Valentain è un giocatore intelligente, che ha grandi capacità, così come lo è saponara".

Sulle seconde squadre: "Ancora non ho chiara la situazione precisa ma credo che sia una situazione che può aiutare molto i giovani italiani. Non tutti i giovani della Primavera sono pronti per le prime squadre però già inserirli in squadre di adulti può essere utile".

Sulle parole di Corvino su Chiesa, sul quale il club è nella condizione di respingere offerte: "Se l'ha detto il direttore... sono contento".

Sul rientro di Joao Pedro: "Mi ha sorpreso il fatto che torni a giocare... di sicuro è un ottimo giocatore, ma noi giocheremo in 11 così come il Cagliari".

Su Vitor Hugo: "È convocato ma domani dovrà fare un provino".

Fonte;Firenzeviola