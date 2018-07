Moena, tensione tra tifoserie di Fiorentina e Venezia. Due veneti feriti alla testa: nessun fermato

Momenti di tensione nel prepartita di Fiorentina-Venezia, ultima amichevole dei viola nel ritiro di Moena: all’esterno del campo Benatti infatti i due gruppi di tifosi viola e veneti sono venuti a contatto, dopo essersi reciprocamente provocati. Immediata la sospensione delle attività al Viola Village, con la Fiorentina che si è premurata di mettere al riparo tutti i bambini all’interno dei casottini dove vengono venduti i prodotti ufficiali viola. Immediato anche l’intervento delle forze dell’ordine con i carabinieri che hanno separato le due tifoserie ed hanno ristabilito l’ordine, a seguire è arrivata anche un'ambulanza.

Il bilancio dei tafferugli nel pre partita di Fiorentina-Venezia tra le due tifoserie parla di due feriti (entrambi alla testa) per il lancio di bottiglie di vetro e nessun fermato. Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, i due sostenitori veneti sono stati portati via in ambulanza per essere medicati. Non è escluso che, dopo gli episodi di oggi, gli ultras della Fiorentinanon partecipino alla festa in piazza a Moena nel corso della quale verrà presentata la squadra viola al resto dei tifosi.

