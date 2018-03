Altri sport

Oggi la firma del contratto. Rossi correrà fino al 2020, quando avrà 41 anni. Poi si vedrà

Era nell'aria, ora è ufficiale: Valentino Rossi ha rinnovato il contratto con la Yamaha per altre due stagioni. Correrà in MotoGP fino al 2020, quanto avrà 41 anni, ma -si sa- per il mitico Vale l'asta è un dettaglio. Rossi ha esordito nel Motomondiale nel 1996, ha disputato 365 Gran Premi e ha vinto 9 titoli iridati. E' alla Yamaha dal 2004, salvo due stagioni (2011 e 2012) con la Ducati.