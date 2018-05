Altri sport

Volatona di Battaglin a Santa Ninfa! Secondo Visconti, terzo Gonçalves

Dopo il terzo posto di ieri, il corridore della LottoNL Jumbo trionfa nella seconda tappa siciliana con uno sprint imperiale. Dennis resta in maglia rosa.

Dopo il terzo posto di ieri a Caltagirone, il corridore della LottoNL Jumbo Enrico Battaglin domina la volata di Santa Ninfa e centra il terzo successo in carriera al Giro d'Italia. Piazza d'onore per Giovanni Visconti (Bahrain Merida), il primo a lanciare la volata, terzo il portoghese Josè Gonçalves (Team Katusha). Bene anche Pozzovivo, nono, e tra i più attivi nel finale. Rohan Dennis resta in maglia rosa, nonostante qualche difficoltà sull'ascesa finale. Perde altri secondi Chris Froome, così come Miguel Angel Lopez, protagonista di un dritto a 5 km dal traguardo.

Tre, due, uno: fuga!

Anche oggi la fuga decolla in prossimità del km 0. Gli attaccanti di giornata sono Laurent Didier e Ryan Mullen (Trek Segafredo), Eugert Zhupa (Wilier Triestina) e Andrea Vendrame (Androni), che salutano la compagnia non appena finisce il tratto di trasferimento. Nella prima fase relativamente pianeggiante il gruppo lascia fare, pur controllando. In testa si alternano uomini di Bmc, Team Sunweb e soprattutto Lotto Fix All. Il vantaggio degli attaccanti arriva al massimo ai 5 minuti e mezzo.

Lo spettacolo latita

A Sciacca c’è il primo crocevia della tappa, che dalla città della ceramica comincia il suo saliscendi. Arriva anche il vento sulla corsa, com’era previsto, e il gruppo rizza le antenne. Nel frattempo c'è il terzo ritiro della corsa. Dopo Siutsou e Guardini, è Guy Niv (Israel Cycling Academy) a salutare la carovana. Ma la gara fatica ad accendersi. Mullen vince il primo Gpm (Santa Margherita di Belice) senza sprintare, Vendrame passa per primo al traguardo volante. La scena si ripete a Partanna, dove l’irlandese della Trek si prende i “punti montagna” senza patemi. Il gruppo continua il suo pigro tira e molla con la fuga.

