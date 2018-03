Nazionale, ecco la maglia dedicata ad Astori

Categoria: Calcio Internazionale Pubblicato Venerdì, 23 Marzo 2018 14:36

Gli Azzurri sfidano l'Argentina con una scritta speciale sotto lo stemma per il capitano della Fiorentina

Una maglia speciale per l'Italia in occasione dell'amichevole di Manchester contro l'Argentina: una maglia speciale per ricordare Davide Astori. Gli Azzurri, infatti, scenderanno in campo in divisa bianca con la scritta "Davide sempre con noi" e il numero 13 posti sotto lo stemma. Un altro modo per mantenere vivo il ricordo del difensore scomparso il 4 marzo scorso. In occasione delle due amichevoli i giocatori della Nazionale hanno inoltre deciso di lasciare libero il numero 13. ( fonte sportmediaset.it)