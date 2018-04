Champions, Bayern Monaco-Real Madrid 1-2: Zidane intravede la finale

Categoria: Calcio Internazionale Pubblicato Giovedì, 26 Aprile 2018 00:43 Scritto da Redazione

Nell'andata della seconda semifinale di Champions, il Real Madrid sbanca l'Allianz Arena e si avvicina alla terza finale consecutiva. In casa del Bayern Monaco, gli uomini di Zidane vanno sotto al 28' per il gol di Kimmich ma poi reagiscono con cinismo e trovano l'1-1 con il sinistro di Marcelo (44'). Nella ripresa da un errore di Rafinha nasce il contropiede per il 2-1 finale di Asensio. Tra sei giorni il ritorno al Bernabeu.

Fonte: SportMediaset