Europeo U19, cade in finale l'Italia: Portogallo campione d'Europa

Categoria: Calcio Internazionale Pubblicato Domenica, 29 Luglio 2018 21:06 Scritto da Redazione

Cadono solamente in finale gli azzurrini di Nicolato, che escono sconfitti dalla finale contro il Portogallo per 4-3. Lusitani avanti con i goal di Jota e Trincao mettono quasi in cassaforte il titolo europeo dopo 70 minuti. 

La partita cambia completamente con l'ingresso in campo di Kean, che al 75esimo e al 76esimo sigla una doppietta e mette in parità il match che si prolunga ai supplementari.

Al 103esimo passa in vantaggio il Portogallo, grazie alla rete ancora di Jota con un bel destro dal limite dell'area. L'Italia si butta in avanti e riesce ad acciuffare il pareggio al minuto 107' con bellissimo stacco di testa di Scamacca. Impressionante reazione dei lusitani che dopo due minuti fanno 4-3; ci pensa Correia a siglare il goal che regala l'europeo al Portogallo.

Il Portogallo vince l'europeo U19.