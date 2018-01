Dettagli Categoria: Eccellenza Pubblicato Domenica, 14 Gennaio 2018 17:24 Scritto da Redazione

Nel Girone A la Cuoiopelli vince di misura sul Castelfiorentino, il Sangimignano batte il Cenaia, a Grosseto i locali battono in rimonta il Fucecchio, il Poggibonsi cade in casa del San Marco Avenza. Pari a Uliveto, il San Miniato Basso espugna Gambassi, vince la Larcianese così come il Ponte Buggianese a Piombino. Nel B la Fortis vince in rimonta ad Anghiari, la Sinalunghese espugna Montemurlo, l’Aglianese batte la Lastrigiana, la Sestese perde in casa con l’Antella, ma il big match è Valdarno-Porta Romana 0-1. Goleada del Grassina, pari a Signa, bel successo della Bucinese.

GIRONE A giornata 19

Art. Ind. Larcianese-Marina La Portuale 1-0

ART. IND. LARCIANESE: Discianni, Bizzarri AN., Bizzarri AL., Volpi, Pinto, Panelli, Melani N., Amatucci, Giordano, Borselli A., Bartorelli. A disp.: Becuzzi, De Masi, Rinaldi, Borselli L., D Angiolillo, Guagliardo, Marzico. All.: Roventini Lorenzo

MARINA LA PORTUALE: Costa, Cuccolo, Mazza, Bedini, Tazzini, Francini, Maggiari, Piscopo, Conedera, Cinquini, Offretti. A disp.: Belloni, Della Maggiora, Bertieri, Zannoni, Puccinelli, Suzuki, Russo. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Zoppi Andrea di Firenze, coad. da Coco Francesco di Pisa

RETI: Borselli l.





Atletico Piombino-Ponte Buggianese 1-2

ATLETICO PIOMBINO: Pagliuchi, Cecchini, Quarta, Gherardini, Fatticcioni, Rocchiccioli T., Catalano, Luci, Papa, De Witt, Serri. A disp.: Rizzato, Grotti, Barbieri, Rocchiccioli J., Lici, Barozzi, Fanciulli. All.: Miano Sebastiano

PONTE BUGGIANESE: Mencaroni, Pagni, Crusca, Marcon, Pinochi, Del Sorbo, Baronti, Meucci, Chiaramonti, Aperuta, Paolicchi. A disp.: Baldasseroni, D Angina, Morante, Pieroni, Orsatti, Calistri, Cullhaj. All.: Scintu Corrado

ARBITRO: Vizzini Stefano di Valdarno, coad. da Muto Riccardo di Grossto

RETI: Chiaramonti, 20° De witt, 65° Del sorbo





Cuoiopelli-Castelfiorentino 2-1

CUOIOPELLI: Morini, Rossi, Battistoni, Mancini, Botrini, Morelli, Niccolai, Caciagli, Remedi, Pirone, Scaramelli. A disp.: Sollazzi, D Auria, Donati, Habumuremyi, Morelli, Perone, Vitali. All.: Cipolli Andrea

CASTELFIORENTINO: Lisi, Maccianti, Vallesi, Fossati, Tamberi, Calonaci, Di Marzo, Bartalucci, Sarti, Bracci, Fontani. A disp.: Beconcini, Agnorelli, Geraci, Righi, Boni, D Agosta, Sarti. All.: Giglioli Massimiliano

ARBITRO: Moretti Simone di Valdarno, coad. da Linari Federico di Firenze

RETI: 2° Scaramelli, 28° Pirone, 51° Geraci





Gambassi-San Miniato Basso 0-2

GAMBASSI: Mandorlini, Mezzedimi, Posarelli, Anichini, Mori, Qehajaj, Oliva, Mori, Lumachi, Bagnoli, Cresti. A disp.: Nigi, Matteini, Penzo, Boumarouan, Tinti, Lotti, Tiso. All.: Razzanelli Massimo

SAN MINIATO BASSO: Battini, Rossi, Colombo, Lelli, Diouf, Marianelli, Sanchez Aquino, Marinari, Taddeucci, Cacciapuoti, Granito. A disp.: Giovannelli, Mariotti, Faraoni, Fiorineschi, Falaschi, Campinoti, Fiorentini. All.: Venturini Luca

ARBITRO: Girgenti Giuseppe di Agrigento, coad. da Cardini Tommaso di Firenze

RETI: 46° Taddeucci, 53° Granito





Grosseto-Fucecchio 2-1

GROSSETO: Cipolloni, Borselli, Zoppi, Degl Innocenti, Ciolli, Gorelli, Berretti, Raito, Vegnaduzzo, Nigiotti, Molinari. A disp.: Nunziatini, Vento, Tuoni, Sabatini, Invernizzi, Boccardi, Salvestroni. All.: Consonni Luigi

FUCECCHIO: Del Bino, Manetti, Menichetti, Pizza, Collacchioni, Cenci, Gjyli, Cenci, Kodraziu, Tardiola, Sciapi. A disp.: Pinelli, Bini, Taraj, Giannetti, Conti, Fejzaj, Carfagna. All.: Ghizzani Marco

ARBITRO: Gallorini Juri di Arezzo, coad. da Pepe Francesco di Arezzo

RETI: 18° Sciapi, 24° Vegnaduzzo, 34° Molinari





San Gimignanosport-Atletico Cenaia 4-0

SAN GIMIGNANOSPORT: Chiarugi, Vannetti, Ciardini, Paparelli, Borri, Settepassi, Camilli, Cicali, Paci, Cubillos, Calamassi. A disp.: Micheli, Viani, Mugnai, Donati, Bruni, Rustioni, Mitra. All.: Ercolino Fabio

ATLETICO CENAIA: Serafini, Del Gratta, Cecchetti, Gamba, Sorrentino, Signorini, Petri, Montecalvo, Bruzzone, Ghelardoni A., Pellegrini F.. A disp.: Doveri, Dalla Valle, Fabbrini, Ghelardoni V., Vaglini, Ettajani, Maiorana. All.: Macelloni Massimo

ARBITRO: Cerbasi Erminio di Arezzo, coad. da Ingenito Luigi di Piombino

RETI: 12° Camilli, 14° Paci, 81° Paci, 90° Donati





San Marco Avenza-Poggibonsi 2-0

SAN MARCO AVENZA: Agnesini, Giannantoni, Boccardi, Da Pozzo, Togneri, Raffaeta, Manfredi, Diawara, Gabrielli, Mazzucchelli, Magni. A disp.: Novarino, Bini, Manzo, Menchini, Buffa, Donati, Pinelli. All.: Turi Stefano

POGGIBONSI: Camilloni, Saitta, Balestra, Caponi, Ticci, Batoni, Ceccatelli, Antonaccio, Crocetti, Cicali, Mazzoni. A disp.: Di Iorio, De Pasquale, Ciolli, Diaw, Panerai, Nasoni, Ruffo. All.: Bifini Alessio

ARBITRO: Mancini Duccio di Pistoia, coad. da De Luca Carlo di Firenze

RETI: 30° Mazzucchelli, 70° Manfredi





Urbino Taccola-Castelnuovo Garfagnana 1-1

URBINO TACCOLA: Bertini, Pietranera, Ghelardoni, Varese, Coscetti, Lazzerini, Cavallini, Fillanti, Muca, Mattiello, Cagiano. A disp.: Montagnani, Naldini, Ciappi, Franchi, Palaia, Gelli, Santerini. All.: Russo Bernardino

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Tolaini, Casci, Ceciarini, Marchetti, Picchi, Biagiotti, Biagioni, Nardi, Gori, Orsetti. A disp.: Bechelli, Pieroni E., Filippi, Alfredini, Balsotti, Micchi, Micchi. All.: Tazzioli Fabrizio

ARBITRO: Martino Gianluca di Firenze, coad. da Ignomiriello Francesco di Firenze

RETI: 70° Gori, 76° Mattiello





GIRONE B giornata 19

Aglianese-Lastrigiana 2-0

AGLIANESE: Fedele, Granucci, Tredici, Raimondo, Zuccarelli, Biondi, Pagano, Fioravanti, Marzierli, De Gori, Perazzoni. A disp.: Ricciarelli, Cappelli, Guarisa, Francini, Beneforti, Galeotti, Maccagnola. All.: Fanani Pacifico

LASTRIGIANA: Eletti, Mazzoli, Sanni, Allori, Forti, Varriale, Chiesi, Brillanti, Bianchi, Vanni, Gazzarrini. A disp.: Messina, D Angelo, Lari, Del Pela, Fantoni, Vanzi, Di Tommaso. All.: Sarti Luigi

ARBITRO: Nigro Mattia di Prato, coad. da Alfieri Marco di Prato

RETI: 65° De gori, 90° Marzierli





Badesse Calcio-Grassina 0-4

BADESSE CALCIO: Florindi, Pagliantini, Santini, Bonsi, Mitrotti, Lellis, Bonechi, Butini, Marchi, Marabese, Stolzi. A disp.: Pupilli, Di Marco, Duranti, Bongini, Rosi, Sabatino, De Patre. All.: Neri Francesco

GRASSINA: Carlucci, Stella, Alderighi, Caschetto, Mannini, Fani, Torrini, Maccari, Cragno, Baccini, Amoddio. A disp.: Magnelli, Andorlini, Beragnoli, Zagaglioni, Bellini, Bruni, Berti. All.: Castorina Roberto

ARBITRO: Mangani Matteo di Arezzo, coad. da Onorati Andrea di Carrara

RETI: 16° Baccini, 58° Amoddio, 75° Zagaglioni, 79° Torrini





Baldaccio Bruni-Fortis Juventus 1-2

BALDACCIO BRUNI: Giovagnoli, Fabianelli, Zurli, Rosati, Poponcini, Aquilini, Bruschi, Massaccesi, Terzi, Quadroni, Rufini. A disp.: Viroli, De Luca, Vicidomini, Bruni, De Carlo, Donnini, Seno. All.: Benedetti Andrea

FORTIS JUVENTUS: Biagiotti, Vitale, La Rosa, Mazzolli, Di Giusto, Gurioli, Fusi, Serotti, Guidotti, Innocenti, Betti. A disp.: Bado, Gordini S., Sozzi, Fedele, Mazzoni, Iarrusso, Donattini. All.: Calderini Stefano

ARBITRO: Di Reda Antonio di Molfetta, coad. da Vagheggi Massimo di Arezzo

RETI: 27° Terzi, 56° Donattini, 77° Iarrusso





Bucinese-Zenith Audax 2-1

BUCINESE: Naldi, Ferrucci, Treghini, Adamo, Ba, Tounkara, Berti, Vanni, Accrachi, Kambo Dylan, Ranieri. A disp.: Bettoni, Santamaria, Parisi, Giannerini, Tiripelli, Cusin, Galantini. All.: Lacchi Stefano

ZENITH AUDAX: Masi, Melani, Myslihaka, Saccenti, Benvenuti, Magelli, Abdja, Nardoni, Silva Reis, Perugi, Manganiello. A disp.: Belli, Diddi, D Arino, Pacini, Piras, Sforzi, Sordi. All.: Bellini Andrea

ARBITRO: Trevisan Simone di Mestre, coad. da Grassi Matteo di Arezzo

RETI: Adamo, Manganiello, Adamo





Jolly Montemurlo-Sinalunghese 0-2

JOLLY MONTEMURLO: Marini, Zoppi, Tomberli, Cortonesi, Genovali, Surber, Torracchi, Barozzi, De Sousa, El Gallaf, Monaco. A disp.: Narciso, Parlato, Minunni, Marzocchi, _, Limberti, Corti. All.: Calamai Paolo

SINALUNGHESE: Marini, Torricelli, Brunetti, Chiasserini, Calveri, Fanetti, Capogna, Montagnoli, Lucatti, Cappelli, Redi. A disp.: Lunghini, Dansoko, Raspanti, Cerofolini, Barbagli, Pasqui, Vasseur. All.: Fani Roberto

ARBITRO: Iacopetti Guido di Pistoia, coad. da Rudaj denald di Pistoia

RETI: Calveri, Lucatti





Sestese-Antella 99 3-4

SESTESE: Strambi, Olivieri, Zellini, Chiti, Ravanelli, Panelli, Bonfanti A., Vettori, Vezzi, Simoni, Bettazzi. A disp.: Lampignano, Canali, Guidotti, Carnevale, Lazri, Bonfanti A., Citera. All.: Gutili Enrico

ANTELLA 99: D Ambrosio, Grattarola, Dolfi, Merciai, Mignani, Banoi, Rontini, Giordani, Tacconi, Bilaj, Posarelli. A disp.: Montagnani, Manetti, Paccosi, Semplici, Cannarsi Esposito, Olivieri, Bargelli. All.: Alari Stefano

ARBITRO: Ravara Giacomo di Valdarno, coad. da Rinaldi Alberto di Pisa

RETI: Bargelli, Rontini, Tacconi, Autorete, Panelli, Panelli, Vettori





Signa-Castiglionese A.s.d. 0-0

SIGNA: Cappelli, Vegni, Pelagatti, Dini, Gabrielli, Strupeni, Marrani, Bartolozzi, Gambineri, Ortega, Vezzosi. A disp.: Nerozzi, Ammannati, _, Bizzeti, Bruni, Binetti, Ceccatelli. All.: Arcadio Antonio

CASTIGLIONESE A.S.D.: Poponcini, Lombardi, Baldoni, Cirelli, Sorrentino, Morelli, Borsi, Redi, Duranti, Sereni, Tenti. A disp.: Bobini, Magnanensi, Lombardi, Menchetti, Terniqi, Rossi, Milighetti. All.: Gennaioli Alfredo

ARBITRO: Martini Francesco di Valdarno





Valdarno F.c.-Porta Romana 0-1

VALDARNO F.C.: Alterini, Mirante, Benvenuti, Barbero, Bega, Travaglini, Sesti, Castellani, Mencagli, Bigeschi, Mecocci. A disp.: Oleastro, Gori, Meli, Prosperi, Fontana, Pisano, Pavani. All.: Robbiati Anselmo

PORTA ROMANA: Morandi, Intrecciallagli, Vannini, Gori, Sabatini, Trapassi, Kamberi, Santini, Vecchi, Bini, Rovai. A disp.: Rizzo, Bagnoli, Cirri, Centrone, Safina, Alessandrini, Calamandrei. All.: Targetti Claudio

ARBITRO: Masi Francesco di Pontedera, coad. da Gini Alessio di Pontedera

RETI: Sabatini