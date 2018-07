Serie A

Andrea Favilli, il pisano cresciuto nel Livorno che fa una doppietta al Bayern con la maglia della Juve

Categoria: Serie A Pubblicato Giovedì, 26 Luglio 2018 10:45 Scritto da Maurizio Ribechini

Da stanotte gli appassionati di calcio hanno sulla bocca solo il suo nome: Andrea Favilli, il giovane attaccante della Juventus che con una doppietta ha steso il Bayern Monaco nella prima gara della ICC negli USA, nella quale i bianconeri hanno battuto per 2-0 i bavaresi.

Fisico possente, è alto 191 cm e fiuto del gol come pochi, non tutti sanno che Favilli è uno dei "prodotti" più talentuosi dei vivai calcistici toscani degli ultimi anni. Nato nel 1997 a Pisa, è cresciuto nel piccolo paese di Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme. Calcisticamente ha cominciato nello Zambra, club del comune di Cascina, fino a quando venne notato dagli osservatori del Livorno che lo hanno tesserato e fatto crescere nelle giovanili amaranto. Fino al gennaio 2015, quando a neppure 18 anni viene ingaggiato dalla Juventus, dove viene fatto giocare con la Primavera, ma ha anche esordito in Serie A, entrando nel finale della gara contro il Frosinone.

Ma a fine campionato la Juve non lo riscatta e torna così al Livorno, che però lo cede immediatamente all'Ascoli. Coi marchigiani gioca due stagioni in Serie B, per un totale di 42 gare e 13 reti, anche se l'ultimo campionato per lui è finito addirittura a Novembre con la rottura del crociato. Ma nonostante questo la Juventus crede nuovamente in lui e a giugno ha sborsato 7 milioni di euro per riavere il suo cartellino e ora ha parte della tourneè negli USA, dove dopo la doppietta al Bayern di questa notte il suo valore è sicuramente aumentato ancora...