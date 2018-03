Serie B

Un pari per lo Spezia a Bari. A Forte risponde Brienza

Categoria: Serie B Pubblicato Martedì, 13 Marzo 2018 20:10 Scritto da Andrea Mastroberti

Nel recupero della gara tra Bari e Spezia, non giocatasi durante la regolare giornata a causa maltempo, il finale è stato di 1-1.Bianconeri che vanno in vantaggio dopo soli 10' grazie a Francesco Forte, il pareggio dei galletti arriva nel secondo tempo, esattamente al '71 grazie al'intramontabile Francesco Brienza.

Questo punto serve al Bari per acciuffare il Venezia a 46 punti, Spezia che sale a quota 41 in 10a posizione in coppia col Carpi .