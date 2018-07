Serie B

Serie B, rinviata la compilazione dei calendari

Venerdì, 27 Luglio 2018 14:44

La Lega B ha comunicato che in data 31 luglio, come previsto inizialmente, non verranno stilati i calendari di Serie B per il prossimo campionato, complice la molta incertezza legata ai ripescaggi nel campionato cadetto.

Per stabilire la prossima data da utilizzare per il calendario, bisognerà aspettare gli esiti dei ripescaggi.