Serie C

Robur Siena, "maledetto Livorno". E' stato comunque un girone d'andata perfetto

Categoria: Serie C Pubblicato Martedì, 26 Dicembre 2017 21:30 Scritto da Redazione

La dimostrazione che se si lavora in anticipo e con criterio logico-intuitivo, i risultati arrivano.

Mai frase più azzeccata, per descrivere questa Robur Siena 2017/2018. D’altronde anche il direttore sportivo dei bianconeri, Giovanni Dolci disse ai nostri microfoni qualche settimana fa: "a prescindere dalla disponibilità economica, si devono sempre avere grandi idee. Noi non prendiamo mai ragazzi che non conosciamo. E’ sempre fondamentale giocare d’anticipo a livello di tempistiche".

La Robur fino ad ora ha fatto benissimo, e il secondo posto in solitaria nel girone A ne è una riprova. Una squadra completa, composta da giovani che hanno già campionati di terza serie alle spalle, e calciatori decisamente più esperti che conoscono la categoria come gli angoli della loro casa.

Una rosa, dicevamo, interessante messa nelle mani di un tecnico giovane ma con idee. E il resto è magia. C’è un però. Un gigantesco però, chiamato Livorno. La Robur è stata perfetta fino ad ora (11 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ndr), ma i labronici sono stati perfettissimi (lo so che come parola non esiste eh).

Una squadra fortissima, insomma, in un girone dominato da una squadra che forse mai si era vista prima.

La certezza? La Robur le tenterà tutte per rendere la vita difficile, o comunque complessa, a Vantaggiato e compagni. E poi nel caso ci fosse l’accesso ai play-off, niente paura popolo bianconero.

Questa squadra è destinata a regalare gioie e soddisfazioni.

Fonte: TuttoC.com