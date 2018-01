Serie C

Il Siena ribalta il match e vince 2-1 a Olbia contro l'Arzachena

Categoria: Serie C Pubblicato Sabato, 20 Gennaio 2018 16:35 Scritto da Massimo Stefanini

Pronti via e l’Arzachena passa. Clamoroso errore di Rondanini e Curcio si invola verso la porta e realizza. Ci mette diversi minuti il Siena, colpito a freddo, ad organizzarsi, accusando il gol. Ci provano Vassallo e Neglia, senza esito. Vassallo su assist di Guberti al 20’ calcia da buona posizione ma viene chiuso dai difensori biancoverdi. Fase centrale del tempo statica, poi i bianconeri (in completo All blacks per l’occasione) pareggiano al 31’: su corner Rondinini sfiora di testa e D’Ambrosio la mette dentro da distanza ravvicinata. La Robur riesce persino a ribaltare il match prima dell’intervallo, con Neglia che pescato bene controlla e insacca. Ripresa che parte senza cambi ma con diversi cartellini gialli: per Sanna, Peana per i locali e D’Ambrosio per i toscani. La prima azione degna di nota del secondo tempo è un contropiede ospite con chance notevole per blindare il match: Marotta, servito da Cristiani, calcia troppo debolmente. Girandola di sostituzioni, debutta per la formazione di Magnani il nuovo arrivato, l’ex Pontedera Santini, in prestito dall’Ascoli in B. La formazione di Giorico ci prova. Per i padroni di casa (anche se si gioca a Olbia) entra nhce l’ex Lucchese Cardore che è arrivato sulla Costa Smeralda nell’affare che ha condotto Russu alla Pantera. Locali che ci provano, ma il gioco è frammentario, tra falli, nervosismo e cambi. E’ ancora il Siena a sfiorae il tris più di quanto non facciamo i sardi per il pari, così Santini lancia Marotta che solo sbaglia fallendo il 3-1. Come spesso accade nel calcio è allora l’Arzachena che per poco non pareggia, con Curcio, che evita pure il portiere senese ma dalla linea di fondo non riesce a calciare né a servire Curcio. Secondo successo nelle ultime 3 gare per il Siena, in mezzo il pareggio con il Pisa.