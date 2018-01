Serie C

Lucchese, caccia al centrocampista di qualità

Categoria: Serie C Pubblicato Martedì, 23 Gennaio 2018 12:33 Scritto da Massimo Stefanini

Il direttore sportivo Obbedio è a caccia di un centrocampista di qualità, la mezzala che vorrebbe mister Lopez per completare l'organico. Entro fine mercato arriverà. Dopo Bertoncini (ottimo esordio contro il Livorno), Russu e Shekiladze (che ha già fatto vedere movimenti interessanti) serve l'ultimo tassello. Il punto con il Livorno, con molte recriminazioni arbitrali (rigore per i labronici molto contestato, gol annullato misteriosamente) ha comunque ridato slancio e morale ad una squadra reduce dall'aver rimuginato per tre settimane sulla sconcertante partita di Pontedera. Certo, la classifica rimane preoccupante, un punto appena sopra linea dei playout, vittoria che manca da due mesi e in casa dal successo contro l'Alessandria. A Monza rientrerà Fanucchi. C'è necessità di ritornare al successo e di infilare qualche risultato positivo dopo le cinque sconfitte in sei gare, prima dello stop imposto alla capolista.