Serie C

Monza-Lucchese 1-0, decide un clamoroso errore difensivo

Categoria: Serie C Pubblicato Domenica, 28 Gennaio 2018 16:32 Scritto da Massimo Stefanini

Terzo ko in fila in trasferta, due punti appena nelle ultime sei giornate, vittoria che manca da 72 giorni, dal 17 novembre a Olbia contro l'Arzachena. Se ci aggiungiamo una nebulosa situazione societaria e la classifica che si fa preoccupante, le prospettive per la Lucchese non sono rosee. Al Brianteo versione deserto dei tartari, con pochissimi spettatori, la Pantera arriva senza Arrigoni squalificato e con Mingazzini ancora out. Nel riscaldamento si fa male Tavanti, Niccolai (Lopez è squalificato) mette dentro Baroni e aanza Espeche a centrocampo, con un tridente in avanti, Fanucchi trequartista a sostegno di Bortolussi e Del Sante. Rossoneri (per l'occasione in maglia bianca) timidi, Monza in supremazia territoriale eche passa grazie ad una frittata difensiva colossale di Bertoncini che regala palla a D'Errico il quale comodamente la stoppa entra in area e supera Albertoni in uscita. Brianzoli che sfiorano il raddoppio, Lucchese non pervenuta. Meglio la ripresa con l'ingresso di Russu prima e di Shekiladze poi. L'ex spezzino di testa, Cecchini di sinistro (in entrambe le occasioni parate di Liverani) e Bortolussi anticipato di poco in mischia, sono state le chance di pareggio che però non è arrivato. In mezzo però anche un palo di Galli e Ponsat che ha fallito il 2-0 con una conclusione debole su Albertoni. Domenica prossima arriverà al Porta Elisa l'Arezzo, è davvero l'ultima spiaggia.