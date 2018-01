Serie C

Rimpianto Siena: il Gavorrano lo blocca sul pari proprio nel finale

Categoria: Serie C Pubblicato Domenica, 28 Gennaio 2018 21:01 Scritto da Redazione

Termina 1-1 il match del "Franchi" tra Robur Siena e Gavorrano. In avvio ci prova Marotta, ma è bravo Falcone a deviare in corner il destro a giro dell'attaccante. Poco dopo Panariello sfiora l'autorete, colpendo la propria traversa. Ad una fase di maggior possesso palla della Robur, segue quindi un buon momento del Gavorrano, che reclama anche un penalty per un presunto fallo di mano di Panariello. I bianconeri nella ripresa spingono sin da subito e, dopo un'occasione sprecata da Cristiani, è lo stesso centrocampista a servire a Marotta l'assist vincente, dopo che Falcone gli aveva chiuso lo specchio. La Robur però perde brillantezza in avanti e il Gavorrano ci crede nel finale. Il pareggio arriva con un pizzico di fortuna, grazie ad un tocco di mano di Sbraga che l'arbitro giudica passibile di calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Damonte che non sbaglia. A nulla vale l'assalto finale della Robur.

Fonte: TUTTOC.COM