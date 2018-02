Serie C

Il ds della Lucchese spiega il mercato in conferenza stampa: "Giandonato era nostro, non ha trovato l'accordo con il Livorno"

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 08 Febbraio 2018 20:10 Scritto da Massimo Stefanini

"Giandonato voleva venire a Lucca a tutti i costi ma non ah trovato l'accordo con il Livorno. Palazzolo era già rossonero a dicembre ma il Varese ha imposto un rimborso per lasciarlo andare. Peccato. Comunque con il mercato di gennaio abbiamo alzato la qualità di questa Lucchese”: lo afferma Antonio Obbedio, ds della Lucchese. “Siamo convinti - spiega - di aver portato a Lucca elementi che alzano il tasso qualitativo della squadra. Abbiamo deciso di cambiare caratteristiche dei giocatori prendendo Shekiladze, Bertoncini, Russu, Buratto. Poi siamo andati ad integrare il gruppo con Dell’Amico, dopo l’infortunio di Merlonghi: può fare da jolly, sapendo giocare sia mezz’ala che terzino destro. Oggi siamo molto duttili ed abbiamo più sostegno in mezzo al campo per Arrigoni, che ha tirato avanti a lungo. Abbiamo alzato il tasso di esperienza e quello qualitativo: Bertoncini ha giocato in serie A, Buratto ha 150 gare in C, per non parlare di Shekiladze. In più abbiamo trattenuto Arrigoni e Tavanti che avevano molte richieste.