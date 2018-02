Serie C

Morto Egiziano Maestrelli, dalla C2 alla quasi...serie A alla guida della Lucchese

Categoria: Serie C Pubblicato Sabato, 10 Febbraio 2018 19:35 Scritto da Massimo Stefanini

Il presidente più amato del dopoguerra. Si è spento a Firenze, dove abitava da anni, Egiziano Maestrelli, 80 anni, presidente della Lucchese dal 1986 al 1999. Ex proprietario dei supermercati Superal, empolese di origine, arrivò sotto le Mura con idee chiare e circondato dagli uomini giusti. Prese subito il Mourinho della serie C dell'epoca, Renzo Melani e nel 1986 centra subito la promozione in C1 dalla C2. Nel 1990 arrivano la Coppa Italia di serie C e l'approdo, con Corrado Orrico in panchina, della serie B. In cadetteria i rossoneri, con Maestrelli alla guida, rimarranno nove stagioni consecutive e in due circostanze, nel 1991 da matricola e nel 1996, la Pantera sfiorò il ritorno in serie A dopo gli anni Cinquanta, con nove campionati nella massima serie. Nel 2013 era diventato presidente onorario. Sarà un caso, ma dal 1999 in poi la Lucchese ha conosciuto pure l'Eccellenza e la serie D, con due fallimenti in 4 anni. Nella prossima gara interna ci sarà un minuto di silenzio. La figura di Maestrelli è ricordata anche sul sito della società.