Serie C

Cambiano orario due partite delle toscane della 27a giornata. Ecco quali

Categoria: Serie C Pubblicato Mercoledì, 14 Febbraio 2018 15:48 Scritto da Redazione

La Lega Pro ha comunicato una variazione d'orario del fischio d'inizio per due match del girone A in programma per la 27^ giornata di Serie C. Di seguito i dettagli gara per gara:

GARA AREZZO - LIVORNO DEL 25 FEBBRAIO 2018 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Arezzo, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30

GARA PRATO - ALESSANDRIA DEL 25 FEBBRAIO 2018 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Alessandria, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30