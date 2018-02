Serie C

Lucchese, un uomo solo al comando

Categoria: Serie C Pubblicato Mercoledì, 21 Febbraio 2018 20:33 Scritto da Massimo Stefanini

Arnaldo Moriconi è il nuovo padrone della Lucchese. Un tempo Ferretti avrebbe detto ..."un uomo solo la comando". Non sappiamo se Moriconi ha la maglia biancoceleste come Coppi a cui si riferiva il cleebre radiocronista, ma sicuramente colui che ha garantito la sopravvivenza del club nell'ultimo anno, pagando stipendi e assolvendo a tutti gli adempimenti fiscali in modo da non accumulare nessun punto di penalizzazione sinora, acquisisce il 97% della società. Moriconi ha dichiarato di voler portare a termine la stagione onorando tutti gli impegni. Poi o salterà fuori, tra quei 21 imprenditori interessati che hanno chiesto, attraverso il Comune, i documenti contabili della società, un gruppo disposto a prendere in mano la Pantera oppure Moriconi giustamente, se vorrà passare la mano, potrà vendere a chi vuole.