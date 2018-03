Serie C

Lucchese, fumata bianca davvero vicina per la cessione del club

Categoria: Serie C Pubblicato Martedì, 13 Marzo 2018 19:11 Scritto da Massimo Stefanini

Dopo ore di incontri, sembra proprio che la fumata bianca sia vicina. 14 mesi di voci, smentite, mezze verità, sembra che finalmente la cessione della Lucchese Libertas, una delle più antiche compagini calcistiche italiane, fondata nel 1905, sia in dirittura di arrivo. Intendiamoci, il dietrofront è sempre in agguato. L'imprenditore Lorenzo Grassini di Siena, rappresentato dall'ex dg del Pisa Fabrizio Lucchesi, dovrebbe essere il nuovo proprietario. Anche questo non lucchese. Solo 4 patron negli ultimi 50 anni sono stati espressione della città. Grassini acquisirebbe il 70 % delle quote, con Arnaldo Moriconi, che ora ne detiene il 97% che passerebbe al 17. Un 3-4 % a Federico Vespa, il resto frastagliato tra Lucca Partecipazioni, Lucca United e quant'altro. Il preliminare di vendita sarà siglato a giorni, poi il contratto definitivo. Nel frattempo, venerdì,sarà ancora Moriconi a garantire stipendi e adempimenti fiscali, poiché il 16 ci sono questi impegni da rispettare senza beccare punti di penalizzazione e togliere ossigeno ad una classifica già anemica per conto suo, in base ai risultati sul campo. Una domanda rimane. E i famosi imprenditori lucchesi i cui nomi non si sono mai saputi e che sono in contatto con l'amministrazione comunale?