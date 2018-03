Serie C

La Lucchese non vince a Carrara dal 2010

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 15 Marzo 2018 15:20 Scritto da Massimo Stefanini

Contro il secondo miglior attacco del torneo, con Tavano bomber con 17 reti, sarà dura per la retroguardia della Lucchese che comunque non subisce gol da oltre 300 minuti. Certo è che il derby allo stadio dei Marmi arriva in un momento esaltante per i marmiferi di Baldini, reduci da 6 risultati utili e dal bel gioco messo in mostra e da una parentesi, blitz a Pisa a parte, abbastanza buia per la Pantera che in casa non riesce a sbloccarsi e allora cerca l'ennesima impresa fuori. E' arrivata la svolta nella trattativa di cessione del club, dopo 14 mesi. L'immobiliarista senese Grassini sarà forse allo stadio martedì nel turno infrasettimanale contro la Viterbese. Il nuovo dg Fabrizio Lucchesi potrebbe essere presente a Carrara. Vedremo. Intanto un quotidiano ha scandagliato le società dell'imprenditore nuovo patron. Staremo a vedere.Sul fronte formazione possibili impiego sin dall'avvio di Nolè, con Tavanti (un ex) a destra e Russu, se Cecchini non recupera sulla corsia mancina. In mezzo il giocatore di San Miniato, Buratto e Arrigoni, con possibili inserimenti per Mingazzini e Damiani a gara in corso, Bortolussi e Fanucchi le due punte e con Espoeche, Bertoncini e Capuano in difesa davanti Albertoni. L'ultimo successo rossonero a Carrara è del 2010 quando il 2-0 firmato da Carloto e Potenza sancì la vittoria del campionato con Favarin in panchina, il secondo consecutivo e il ritorno in C1, partendo dalla D dopo il primo fallimento del 2008.