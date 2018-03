Serie C

Monza-Robur Siena 2-0:sconfitta per la capolista

17 Marzo 2018
Andrea Mastroberti

Una sconfitta in esterna a Monza per i bianconeri di Michele Mignani, che perdono 2-0 nella gara odierna.

Una rete per tempo per la squadra Marco Zaffaroni che trova il vantaggio all'undicesimo minuto, dove a segnare è l'ex di turno Cori su assist di D'Errico.

Al 23' opportunità clamorosa dei bianconeri con Guberti allarga per Santini, che la mette clamorosamente fuori. Anche al 30' altra occasione sempre per i toscani, Liverani smanaccia su Guberti e poi il tentativo di Vassallo sbatte sulla traversa per poi rimbalzare fuori dalla linea. Si salva il Monza.

Al 49' il raddoppio dei padroni di casa con Giudici che mette a segno la rete della tranquillità.Si vede al 51' il Siena con Marotta, ma Liverani è un muro.

Poco altro da segnalare dopo a livello di azioni pericolose sia da una parte che dall'altra, per il Monza ottima gara e bottino pieno contro la capolista. Dopo 11 turni il Siena non porta a casa punti e martedì se la vedrà con il Livorno, anch'esso sconfitto nella gara odierna dalla Pro Piacenza.