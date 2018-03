Serie C

Turno infrasettimanale di Lega Pro: gli orari delle gare di domani

Pubblicato Lunedì, 19 Marzo 2018 11:29

Turno infrasettimanale per la serie C, che scenderà in campo domani in diversi orari.

Si parte alle ore 14:30 con il primo match fino alle ore 20:30

Di seguito tutte le gare con annessi orari:

ore 14:30

Arzachena Cuneo

ore 16:30

Gavorrano Monza

Giana Erminio Olbia

ore 18:30

Piacenza Prato

Pontedera Pro Piacenza

Lucchese Viterbese

ore 20:30

Alessandria Carrarese

Pistoiese Pisa

Livorno Siena