Serie C

Pontedera-Pro Piacenza 1-1

Categoria: Serie C Pubblicato Martedì, 20 Marzo 2018 21:15 Scritto da Andrea Mastroberti

PONTEDERA:Contini, Borri, Rossini, Risaliti, Posocco, Calcagni, Caponi, Spinozzi, Corsinelli, Grassi, Pinzaut

All. Ivan Maraia

PRO PIACENZA: Gori, Calandra, Battistini, Belotti, Ricci, La Vigna, Aspas, Barba, Belfasti, Musetti, Abate

All. Fulvio Pea

Al Mannucci di Pontedera finisce 1-1 tra Pontedera e Pro Piacenza. Un gol per parte per le due formazioni, con i padroni di casa in vantaggio al '17 con Grassi (gol direttamente da angolo con l'ausilio del vento che ha fatto prendere una parabola particolare alla sfera), una delle vere e proprie azioni del primo tempo, dove di fatto non si vivono particolari emozioni.

Il pareggio degli ospiti con il neo entrato Alessandro, che batte Contini che aveva intuito la traiettoria del pallone, senza però riuscire a bloccarla.

Il finale vede le due squadre provare a superarsi ma il risultato di parità non cambierà più. Un punto per parte quindi che permette al Pontedera di portarsi a 33 e la Pro a 35. Nel prossimo turno il Pontedera scenderà in campo a Cuneo alle 14:30