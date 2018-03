Serie C

Decise le date di recupero delle partite dell'Arezzo

Pubblicato Martedì, 20 Marzo 2018

Dopo l'ottenimento dell'esercizio provvisorio ma con almeno 8 punti di penalizzazione in arrivo, l'Arezzo finirà la stagione. Bisogna però che gli amaranto recuperino le partite che furono rinviate per i problemi societari del club del Cavallino. La lega ha deciso che Arezzo-Livorno si giocherà il 3 aprile (stesso giorno di Lucchese-Pistoiese rinviata per campo impraticabile) alle 18,30; Olbia-Arezzo si giocherà martedì 10 aprile alle 14,30 allo stadio Nespoli, infine martedì 17 aprile Arezzo-Monza alle 16,30.