Categoria: Serie C Pubblicato Mercoledì, 21 Marzo 2018 16:13 Scritto da Redazione

Diciotto le reti messe a segno nel turno infrasettimanale. Cinque le fa l'Alessandria, trascinata dalla tripletta di Fischnaller che raggiunge la doppia cifra. Bruno e Alessandroagganciano a quota 12 reti Curcio. Undicesimo gol per Perna. In casa nerazzurra arriva il quinto centro in campionato per Daniele Mannini, il terzo su calcio di rigore (100% dal dischetto). Ecco la classifica marcatori aggiornata dopo la trentunesima giornata.

18 reti: Tavano (Carrarese, 3 rig.)

14 reti: Ragatzu (Olbia, 6 rig.), Vantaggiato (Livorno, 4 rig.)

12 reti: Alessandro (Pro Piacenza, 7 rig.), Bruno (Giana Erminio, 3 rig.), Curcio (Arzachena, 3 rig.)

11 reti: Gonzalez (Alessandria, 2 rig.), Moscardelli (Arezzo, 2 rig.), Perna (Giana Erminio)

10 reti: Ferrari (Pistoiese, 3 rig.), Fischnaller (Alessandria)

9 reti: Giudici (Monza), Marotta (Siena, 1 rig.), Marconi (Alessandria, 4 rig.), Murilo (Livorno), Pesenti (Piacenza)

8 reti: Brega (Gavorrano), Chiarello (Giana Erminio), Ogunseye (Olbia, 1 rig.), Dell'Agnello (Cuneo), Sanna (Arzachena), Vrioni (Pistoiese, 1 rig.), Ceccarelli (Prato, 2 rig.), Jefferson (Viterbese, 4 rig)

7 reti: Coralli (Carrarese), Doumbia (Livorno), Vano (Arzachena), Biasci (Carrarese)

6 reti: Cori (Monza, 1 rig.), D'Errico (Monza, 1 rig.), Eusepi (Pisa), Fanucchi (Lucchese), Maiorino (Livorno), Vandeputte (Viterbese), Moscati (Gavorrano), Negro (Pisa)

5 reti: Arrigoni (Lucchese), De Vena (Lucchese, 2 rig.), Guberti (Siena, 1 rig.), Iovine (Giana Erminio), Luperini (Pistoiese), Marconi (Alessandria, 2 rig.), Razzitti (Viterbese, 2 rig.), Cutolo (Arezzo), Corazza (Piacenza, 2 rig.), Vassallo (Carrarese), Bentivegna (Carrarese, 1 rig.), Mannini (Pisa, 3 rig.)

4 reti: Barba (Pro Piacenza), Celiento (Viterbese), Cenciarelli (Viterbese), Romero (Piacenza), Pinzauti (Pontedera), Masucci (Pisa), Fantacci (Prato), Vassallo (Siena), Zamparo (Cuneo, 2 rig.), Minardi (Pistoiese), Okyere (Giana Erminio)

3 reti: Conti (Gavorrano, 1 rig.),Corsinelli (Pontedera), Cristiani (Siena), De Vitis (Pisa), D'Ursi (Arezzo), Morosini (Piacenza, 2 rig.), Pederzoli (Piacenza, 1 rig.), Pergreffi (Piacenza), Risaliti (Pontedera), Rinaldi (Arezzo, ora alla Viterbese), Rondanini (Siena), Di Quinzio (Pisa), Gucher (Pisa), Lisai (Arzachena, 1 rig.), Baldassin (Viterbese), Valiani (Livorno)

2 reti: Atanasov (Viterbese), Bertoldi (Arzachena), Belfasti (Pro Piacenza), Bismark (Viterbese), Bonacquisti (Arzachena), Bortolussi (Lucchese), Campagnacci (Siena), Casasola (Alessandria), Cogliati (Monza), Del Sante (Lucchese), Di Nardo (Arezzo), Feola (Olbia), Foglia (Arezzo), Franco (Livorno), Giannone (Pisa), Luci (Livorno), Maini (Lucchese), Mastrilli (Pontedera), Montini (Livorno, 1 rig.), Mosti (Gavorrano), I. Pedrelli (Livorno, 1 rig.), Perico (Giana Erminio), Piscopo (Carrarese), Ponsat (Monza), Regoli (Pistoiese), Segre (Piacenza), Tortori (Viterbese), Vitiello (Gavorrano), Gerbaudo (Cuneo), La Vigna (Pro Piacenza), Nicco (Alessandria), Santini (Siena), Della Latta (Piacenza), Marotta (Giana Erminio), Nuvoli (Arzachena), Musetti (Pro Piacenza), Caponi (Pontedera, 1 rig.), Carletti (Prato), Picchi (Pistoiese), Senesi (Olbia), Gemignani (Gavorrano), Grassi (Pontedera)

1 rete: Barlocco, Bellazzini, Cazzola, Fissore, La Rosa, Piccolo, Russini, Sciacca, Sestu, Chinellato (1, Alessandria); Benucci, Luciani, Sabatino, Varga (Arezzo); La Rosa, Musto, Piroli, Sbardella, Taufer (Arzachena); Andrei, Cais, Tentoni, Tortori (Carrarese); Anastasia, Baschirotto, Bruschi, M. Cristini, Di Filippo, Pellini, Rosso, Schiavi (Cuneo); Lombardi,Salvadori, Damonte (1, Gavorrano); Bardelloni, Bonalumi, Capano, Perico, Pinardi (Giana Erminio); Morelli, Ponce (Livorno); Capuano, Cecchini, Merlonghi, Nolè (Lucchese); Origlio, Palazzo, Tentardini (Monza); Geroni, Leverbe, Pisano, Pennington, Silenzi (Olbia); Bini, Corradi, Masciangelo, Mora, Scaccabarozzi, Silva, Taugordeau, Zecca (Piacenza); Carillo (Pisa); De Cenco, Hamlili, Mulas, Surraco, Tartaglione, Zappa, Zullo (Pistoiese); Calcagni,Frare, Maritato, Posocco, Spinozzi (Pontedera); Guglielmelli, Liurni, Piscitella, Tchanturia, Zucchetti (Prato); Abate, Belotti, Frick, Starita (Pro Piacenza); Bulevardi, D'Ambrosio, Emmausso, Guerri, Neglia, Sbraga,(Siena); Bulevardi, De Sousa, Mendez, Rinaldi, Sini (Viterbese).

Autoreti: 8