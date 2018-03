Serie C

Prato-Lucchese 0-1, decide l'ex Fanucchi che prima aveva sbagliato un rigore

Categoria: Serie C Pubblicato Sabato, 24 Marzo 2018 20:15 Scritto da Massimo Stefanini

Dopo 14 anni la Pantera torna a vincere in trasferta, anche se a Pontedera, contro il Prato in campionato. Decide una zampata di Fanucchi ad un quarto d'ora dalla fine. Ancora molti errori in fase offensiva per i rossoneri, terzo peggior attacco del torneo che nella circostanza era opposto alla peggior difesa del girone e seconda peggiore di tutta la C, Akragas a parte. Formazioni annunciate, con il 3-5-2 di Lopez che schiera gli stessi uomini che hanno fermato la Viterbese, compreso Parker dal primo minuto. Fallo su Fanucchi al 10' e rigore che Feliciani di Teramo assegna senza esitazioni. Fanucchi però tira lento e centrale e il portiere Alastra rimedia. Per la Lucchese la prima frazione finisce lì. Nel senso che non si vedranno altri tiri. I lanieri, al contrario, dominano, con Albertoni che toglie dall'incrocio un tiro di Ceccarelli e con Capuano che salva su Piscitella. Nella ripresa fasi alterne e su assist aereo di Bortolussi, subentrato a Parker, Fanucchi trova al zampata vincente. Nel finale espulso Russu.