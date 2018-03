Serie C

Pro Piacenza Arezzo 1-2:vittoria dei granata al Garilli

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 29 Marzo 2018 18:57 Scritto da Andrea Mastroberti

Vittoria fondamentale per la classifica per la formazione dell'Arezzo al Garilli di Piacenza per 1-2.

Aprono le marcature gli ospiti al 26', grazie a Cutolo che mette a segno il rigore concesso dall'arbitro Andrea Capone di Palermo per fallo di Battistini che trattiene Cutolo, proprio quest'ultimo va sul dischetto e firma il vantaggio.

Dopo soli tre minuti il pareggio dei padroni di casa:contropiede micidiale del Pro Piacenza, con Abate che dalla sinistra calcia in porta una rasoiata velenosa.

Respinta inefficace di Perisan, col pallone che termina sui piedi di Musetti che da pochi centimetri insacca e fa 1 a 1.

Al 38' e 40' doppia occasione per la formazione di Fulvio Pea che in due occasioni crea pericoli alla porta di Persian, nella prima Alessandro non trova il colpo giusto col pallone, mentre nella seconda occasione l'estremo difensore toscano difende i pali della propria porta.

Nel secondo tempo l'Arezzo cresce di ritmo e si va vedere in un paio di occasioni davanti alla porta di Gori, senza però trovare il gol, che arriva al 60' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo una serie di batti e ribatti, la palla finisce in area piccola, dove Semprini in scivolata insacca il pallone battendo Gori.

Poco altro da segnalare nei minuti successivi, Arezzo che esce quindi vittorioso nella gara valevole della 33a giornata, 3 punti fondamentali vista anche la penalizzazione inflitta ai granata.

Il Pro Piacenza giocherà il martedì 3 aprile contro alle 14.30 nel match casalingo contro il Siena. Arezzo impegnato alle 18.30 nel match casalingo contro il Livorno.