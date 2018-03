Serie C

Gavorrano-Cuneo 2-0.Damonte e Remedi a segno, Sarzi Puttini espulso .

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 29 Marzo 2018

Vittoria fondamentale per il Gavorrano che vince allo Zecchini di Grosseto per 2-0 contro il Cuneo.

La prima marcatura per i padroni di casa arriva al 74', mentre la seconda sullo scadere di tempo.

Nicoletti di Catanzaro, arbitro del match, concede il penalty ai rossoblù per una trattenuta di Zigrossi ai danni di Vitiello, Damonte dal dischetto non sbaglia. Il raddoppio, come detto al 90', Barbuti effettua l'assist giusto per il neo entrato Remedi che firma il 2-0 finale.

Poche emozioni nel primo tempo, la chiave di volta per i maremmani è sicuramente influenza dall'espulsione di Sarzi Puttini, mentre stava ricevendo cure dai sanitari, non è chiara la motivazione del perché l'arbitro abbia estratto il secondo giallo lasciando il Cuneo in dieci, se per una parola di troppo del numero 3 o per perdite di tempo per essere assistito dai sanitari degli ospiti.

Gavorrano che ora sarebbe virtualmente salvo a quota 30. Cuneo fermo a 28 punti.Nel prossimo turno il Gavorrano giocherà a Carrara mentre il Cuneo ospiterà l'Arezzo