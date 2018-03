Serie C

Alessandria-Lucchese 0-0

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 29 Marzo 2018 20:31 Scritto da Massimo Stefanini

Primo quarto d’ora soporifero, con possesso palla prevalentemente dei rossoneri. Lopez parte con un inedito 3-6-1, Fanucchi unica punta, Espeche, Baroni e Bertoncini in difesa e Tavanti, Arrigoni, Nolè, Damiani, Buratto e Dell’Amico, a sinistra a centrocampo, con Fanucchi unica punta e molto isolato. Tutto ciò anche per le assenze di Russu in mediana (2 giornate rimediate per l’espulsione nel recupero a Pontedera contro il Prato) e di Capuano. In tutto il primo tempo nessun tiro nello specchio della porta e se non sorprende per la Lucchese, quarto peggior attacco del torneo, sorprende l’Alessandria, reduce da 19 risultati utili che ne fa solo due, con Sestu al 38’, conclusione centrale parata e con Micco al 40’ che costringe Albertoni alla deviazione in angolo.. Un traversone di Sestu respinto a volo d’angelo di Albertoni, un tiro dello stesso numero 7 fuori e una punizione di Gonzalez alta. I primi 45’ sono tutti qui. La Pantera con un paio di guizzi in area piemontese all’insegna del vorrei ma non posso. Nella ripresa si riparte al piccolo trotto, Arrigoni direttamente da corner (contro la Carrarese segnò) impegna il portiere alessandrino, ma toscano, Vannucchi. Netta la supremazia territoriale della Marcolini band ma senza acuti fino al 65’. Pantera senza artigli, si limita a contenere a oltranza. Esce uno spento Gonzalez per i padroni di casa, mentre Bortolussi prende il posto di Nolè per i toscani. Colpo di testa di Marconi per l’ottima parata di Albertoni. I piemontesi piazzano l’assedio finale ma i rossoneri resistono. Martedì 3 aprile recupero del derby con la Pistoiese, rinviato il 3 marzo per impraticabilità del campo