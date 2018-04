Serie C

Lucchese, a metà aprile il closing, Obbedio verso l'addio, se Lopez non rimarrà circolano nomi clamorosi

Categoria: Serie C Pubblicato Domenica, 01 Aprile 2018 00:56 Scritto da Massimo Stefanini

Nell'epoca di fake news e bufale assortite, il pesce d'aprile di un tempo appare come un romantico pezzo di arcaica tradizione che fa quasi sorridere. Se poi applichiamo il principio al calcio, il fattore si moltiplica. Prendiamo la Lucchese. La Pantera cerca la salvezza sul campo, con remote possibilità di playoff, ma soprattutto una stabilità societaria dopo 14 mesi di attesa. Di imprenditori lucchesi neanche l'ombra, 4 presidenti della città dell'arborato cerchio negli ultimi 50 anni vorranno pur significare qualcosa. Una città sempre pronta a criticare chi almeno ci mette l'impegno. Se la due diligence non avrà sorprese,a metà aprile si firmerà il closing, sperando che sia più veloce di quello del Milan. Arriverà Grassini come nuovo proprietario, industriale dell'oro in Tanzania. Il direttore generale? Fabrizio Lucchesi, il quale ha dichiarato di arrivare in punta di piedi. Di qui a giungo non si tocca nulla, ci mancherebbe altro. Ma il primo effetto è che se ne andrà Obbedio, il ds che ha lavorato davvero in maniera proficua. Lopez è uno dei migliori tecnici della categoria. Rimarrà? Dipende da Lucchesi. A Pisa si andò a prendere Gattuso che poi ha dimostrato di valere (dopo le prime esperienze negative in panchina a Palermo e a Sion), vincendo un campionato di C, mai facile e adesso al Milan. Chissà che, nel caso il mister romano non dovesse rimanere, non spunti dal cilindro un nome a sorpresa. C'è chi ha sentito dei rumor su Cambiasso. Sì, proprio lui, Esteban l'argentino, il centrocampista dell'inter del triplete di Mourinho. Sta studiando da allenatore. Un nome altisonante ma alle prime esperienze. Chissà. Magari si sceglierà invece un coach più navigato e di categoria. Pochi giorni e sapremo. Dopo il closing, mancheranno 3-4 partite alla fine e si comincerà ad impostare la prossima stagione. Grassini intanto ai tifosi ha promesso la B in 3 anni.