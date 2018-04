Serie C

Lucchese-Pistoiese tra salvezza e playoff, chi saprà andare oltre i propri limiti?

Categoria: Serie C Pubblicato Lunedì, 02 Aprile 2018 18:48 Scritto da Massimo Stefanini

Tra salvezza e playoff. Pistoiese a quota 39 in zona playoff (basta anche l'undicesimo posto perché la finale di Coppa è tra Viterbese e Alessandria che alla poule promozione andranno di sicuro) e lucchese a 36, con 4 punti in trasferta tra Prato e Alessandria. In casa rossonera si pensa anche a quanto sta succedendo fuori dal rettangolo verde. Il 6 aprile scadono i termini per i famosi 800 mila euro che Grassini dovrà versare come stabilito nel preliminare di vendita per diventare il nuovo padrone della Pantera. Altrimenti si andrà avanti con Moriconi. In contemporanea con Juve-Real Madrid (vedremo la risposta del pubblico) ci si attende comunque una bella partita. Tra due formazioni che dovranno andare oltre i propri limiti. I rossoneri sono il penultimo team come reti segnate in casa, peggio solo il Cuneo. La Pistoiese è la squadra che incassa più gol di tutti in trasferta. Lopez per la prima volta ha l'imbarazzo della scelta. Recuperato anche Cecchini che giocherà a sinistra Albertoni in porta, in difesa Espeche, Capuano e Bertoncini (o Baroni) con Tavanti o Dell'Amico a destra a centrocampo, in mezzo Arrigoni, Damiani, Buratto, Cecchini (con Nolè e Mingazzini pronti ad entrare), in avanti Fanucchi e Parker o Bortolussi. Indiani arriva da ex.