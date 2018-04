Serie C

Decide l'ex Cutolo: Arezzo batte Livorno 1-0

Categoria: Serie C Pubblicato Martedì, 03 Aprile 2018 20:52 Scritto da Redazione

Vittoria pesantissima degli uomini di Pavanel, al primo acuto interno del 2018. L'Arezzo ha annullato in appena cinque giorni la penalizzazione di sei punti ricevuta la scorsa settimana. Secondo ko di fila, sesto nel 2018 e primo esterno della gestione Foschi per il Livorno, che perde la vetta a scapito della Robur Siena. Proprio l'ex di turno, Aniello Cutolo, al 24' del primo tempo a segnare la rete che vale la vittoria. A seguito del risultato maturato questa sera, infatti, i labronici restano inchiodati a quota 60 punti e vengono scavalcati dal Siena che, espugnando Piacenza, ha raggiunto 61 con una partita in più all'attivo. Fa un balzo a 29 l'Arezzo, che scavalca al terzultimo posto quel Cuneo al quale farà visita sabato prossimo.

La squadra amaranto in ritiro fino alla prossima gara di sabato con l'Olbia.