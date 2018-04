Serie C

Arezzo, in arrivo altri 6 punti di penalizzazione. Asta per la cessione, se andrà deserta addio esercizio provvisorio

Giovedì, 05 Aprile 2018

La vittoria sul campo sul Livorno aveva persino riacceso, dopo il successo sul Zavorrano, la speranza di salvezza senza passare dalle forche caudine dei playout. Ma adesso per l’Arezzo potrebbero arrivare altri 6 punti di penalizzazione. Il Procuratore della lega di serie C ha deferito il club amaranto per il mancato pagamento di stipendi e contributi entro il 16 febbraio. L'Arezzo, vista la recidiva, rischia quindi un altro -6 in classifica. Il verdetto dovrebbe arrivare entro fine di aprile. Prima arriverà la risposta al ricorso presentato dall'Arezzo contro la penalizzazione di 6 punti inflitta dal Tribunale federale per il ritardo nei pagamenti di dicembre. A decidere in questo caso sarà la corte d'appello. Intanto poco oltre metà aprile è in programma l'asta per rilevare il club amaranto. Si cerca l'intesa fra gli imprenditori interessati, La Cava e Corradi che devono unire le forze e con loro dovrebbe esserci, con quote minori anche un aretino. L'asta sarà decisiva perché i curatori fallimentari hanno già detto che se andrà deserta la prima, non ci sarà più spazio per la prosecuzione dell'esercizio provvisorio.