Contro la bestia nera Giana Erminio la Lucchese cerca punti salvezza

Categoria: Serie C Pubblicato Venerdì, 13 Aprile 2018 01:05 Scritto da Massimo Stefanini

Contro la bestia nera Giana Erminio (tra la scorsa stagione e l'andata di questo campionato 3 vittorie su 3 per i lombardi con 6 gol realizzati dal team di Gorgonzola e uno solo dai rossoneri) per cercare di fare punti nell'ultima trasferta del torneo. Poi 2 gare ancora al Porta Elisa e il turno di riposo. Nel frattempo si attende il closing, slittato al 22 aprile. A quota 38, la pantera attende anche gli sviluppi della vicenda Arezzo, dovrebbero arrivare altri 6 punti di penalità per gli amaranto, in quel caso la salvezza sarebbe molto vicina, altrimenti, con gli orafi in rimonta, tutto sarebbe rimandato. La Giana è 11^ ma con la finale di Coppa Viterbese-Alessandria (0-1 l'andata, il ritorno al Moccagatta il 25 aprile) sarebbe nei playoff, con l'ultimo posto utile. Le motivazioni per il bomber Bruno e compagni ci sono tutte. Mister Lopez (squalificato) vorrà pensare alla formazione che dovrebbe essere quella solita nel 3-5-2 con Albertoni tra i pali, Espeche, Capuano o Baroni e Bertoncini in difesa, Tavanti o Dell'Amico Arrigoni, Buratto, Russu e Cecchini (con Nolè e Mingazzini pronti a entrare) e Fanucchi e Bortolussi o Parker in attacco. Compagine allenata da mistger Albè che è tra le più prolifiche in casa come gol e punti racimolati.