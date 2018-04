Serie C

Nuova staffetta in testa, Livorno ancora davanti, Siena ko. Le altre toscane

Categoria: Serie C Pubblicato Domenica, 15 Aprile 2018 01:21 Scritto da Massimo Stefanini

Staffetta in testa. Comanda di nuovo il Livorno in una giornata davvero da ricordare. I labronici del reintegrato mister Sottil superano il Pisa con Doumbia e Vantaggiato nel derbyssimo con il Pisa, ormai estromesso dalla serie B diretta e ritrovano il primato a 3 giornate dalla fine grazie allo scivolone del Siena (il secondo consecutivo in trasferta) nel secondo delle tre sfide interne al Granducato, in quel di Arezzo. Decide Cutolo e adesso il Cavallino orafo crede nella salvezza malgrado debbano arrivare altri 6 punti di penalizzazione. Martedì recupero con il Monza. Livorno che è anche in vantaggio negli scontri diretti con i bianconeri della città del Palio e che adesso si è rimesso nella condizione di vincere di nuovo il campionato dopo aver dilapidato 12 punti di vantaggio. La Lucchese vede la salvezza con il blitz di Gorgonzola, primo blitz esterno del Gavorrano che vince a Piacenza in rimonta inguaiando la Pro grazie alle reti negli ultimi 10' di Remedi e Damonte nel recupero. A Grassi replica Biasci nell'1-1 fra Pontedera e Carrarese, marmiferi mina vagante,m con l'Alessandria dei playoff, granata decimi e attualmente qualificati per la poule promozione, così come la Pistoiese undicesima, dopo l'1-0 di Ferrari sull'Arzachena, in quanto anche l'11^ posto vale per qualificarsi visto che la finale di Coppa Italia di C è fra Viterbese e Alessandria, entrambe già ai playoff.