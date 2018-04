Serie C

Lucchese-Olbia 3-0, filotto per i rossoneri: vittoria in casa dopo 5 mesi, salvezza matematica e speranze playoff

Categoria: Serie C Pubblicato Sabato, 21 Aprile 2018 17:16 Scritto da Massimo Stefanini

Filotto. In un colpo solo la Lucchese ritrova il successo casalingo che mancava da 228 giorni, centra la salvezza matematica (una vera impresa visto tutto ciò che è accaduto con le vicissitudini societarie) e sotto gli occhi del nuovo padrone, l'imprenditore senese Lorenzo Grassini e del prossimo direttore generale Fabrizio Lucchesi, presenti in tribuna al Porta Elisa, conserva speranze di playoff visto che con questi 3 punti la Pantera supera Pontedera e Olbia, in attesa dei risultati di Pistoiees e Giana. L'Olbia, solo 9 gol realizzati in trasferta, peggio solo il Prato, non conosce mezze misure lontano dal Nespoli, 4 vittorie e 10 ko, un solo pareggio. Match sbloccato da un destro al volo dal limite di Buratto e rifinito da una magia di Fanucchi di esterno. Un palo per parte, Ragatzu su angolo per i bianchi ospiti (nell'occasione in maglia celeste stile Manchester City) e di Arrigoni di testa e sempre per vie aeree è giunto anche il tris con il sardo Russu, ex Arzachena. Nel prossimo truno i rososneri riposeranno.