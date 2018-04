Serie C

Siena, Mignani: “Complimenti al Livorno”. La presidentessa: “Ci giocheremo i playoff fino alla fine”

Sportivo ma rammaricato per non aver coronato il sogno di raggiungere il primo posto, il tecnico della Robur Siena Michele Mignani al termine della gara persa per 2 a 0 al “Franchi” contro il Piacenza con i bianconeri che hanno salutato definitivamente il sogno di raggiungere la B direttamente. Ecco le sue parole in sala stampa: “Faccio i complimenti al Livorno che ha vinto il campionato, vincere non è mai facile. Faccio i complimenti alla società, ai ragazzi, alla gente e a tutti quelli che ci sono stati vicini e che ci hanno creduto. Si chiude una porta, bisogna preparare un altro percorso, probabilmente se avessimo pensato all’inizio dell’anno di fare un percorso come questo ci avremmo messo la firma. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, lo abbiamo dimostrato in ogni partita, c’è dispiacere da parte di tutti. Per tanto tempo abbiamo accarezzato un pensiero, dobbiamo alzare la testa, guardare avanti e ricompattarci”.

Ma è intervenuta in sala stampa pure la presidente bianconera Anna Durio che ha commentato così il risultato ottenuto: “Sono molto orgogliosa di essere confermata al secondo posto: sono molto orgogliosa dei ragazzi, hanno fatto un grandissimo campionato, ringrazio lo staff ed i tifosi. Sono più che orgogliosa di essere dove sono, i tifosi ci hanno dimostrato anche alla fine di esserci vicino con l’applauso finale, spero che ci siano vicini fino in fondo, a questo punto ci giocheremo fino alla fine i playoff. Siena va avanti, non è finito niente”.

