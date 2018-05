Serie C

Lucchese, come acquistare i biglietti per la gara decisiva contro la Pro Piacenza in chiave playoff

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 03 Maggio 2018 00:22 Scritto da Massimo Stefanini

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partitaLucchese-Pro Piacenza, in programma sabato 5 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2 dalle ore 15 di mercoledì 2 maggio.

I tagliandi potranno essere acquistati in prevendita presso la biglietteria dello stadio (sotto la tribuna) giovedì 3 e venerdì 4 maggio dalle ore 17 alle 19.

Si ricorda che i biglietti sono nominativi e potranno essere acquistati solo ed esclusivamente con la presentazione di un documento di identità in corso di validità. Si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita per evitare code a ridosso dell'inizio della partita.

Questi i punti vendita autorizzati Go2:

STUDIO SPORT, via di Tempagnano 180 (Tel. 0583-493341)

BAR GELATERIA DA PALMIRO, via San Donato 15, Sant’Anna

LUCCA CARTA, Via Romana Est, 58 - Porcari (Tel. 0583-210637)

OTTAVIO VIAGGI, Via I Maggio, 32 - 55023 Borgo a Mozzano (Tel. 0583-88158)

Ecco i prezzi:

Tribuna centrale: €35

Tribuna laterale: €25

Tribuna laterale ridotto: €20

Gradinata €18

Gradinata ridotto €15

Curva: €10

Curva ridotto: €7

Donna: €7