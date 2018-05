Serie C

La Lucchese deve battere la Pro Piacenza e sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi

Categoria: Serie C Pubblicato Venerdì, 04 Maggio 2018 01:16 Scritto da Massimo Stefanini

Se la Lucchese vince e una tra Pontedera, Pistoiese e Giana non lo fa, la formazione di mister Lopez sarebbe quasi sicuramente ai playoff. C’è però un caso limite: Pontedera vincente (andrebbe a 49 punti), Giana vincente (48) e Pistoiese che pareggiando andrebbe a 47 come la Lucchese. I confronti diretti sono in parità, due pareggi. Parametro discriminante la differenza reti generale: gli orange con il pari rimarrebbero a meno 2, rossoneri attualmente a meno 3 ma con un numero inferiore di gol segnati, 35 a 44. Lucchese a quel punto dovrebbe imporsi con due gol di scarto. Ultima giornata di regular season in C sabato (tutte le gare alle 16,30) e molti i verdetti da ratificare. Su 9 gare, solo Alessandria-Cuneo (grigi sicuri dei playoff come vincitori della Coppa Italia di categoria e ospiti ai playout salvezza) e Piacenza-Livorno (emiliani qualificati per la poule promozione e labronici già in B), non mettono in palio nulla. Tutte le altre saranno decisive. Nel calderone c’è pure la Lucchese, ora al 12^ posto con 44 punti. Oltre a Siena, Pisa, Alessandria, Monza, Viterbese, Carrarese, Piacenza, già sicure qualificate, per gli altri tre posti lottano in cinque: Pontedera e Pistoiese, punti 46, Giana 45, la Pantera appunto con 44 e, in teoria, pure l’Olbia a 43. I granata sono di scena a Viterbo, gli orange a Grosseto contro il Gavorrano. La Lucchese, che riceve un tranquillo Pro Piacenza, non può prescindere da un successo. Un pari porterebbe, infatti, i rossoneri a 45 e anche con l’improbabile ko della Giana a Arzachena (sardi sicuri della permanenza in categoria) passerebbe la squadra di Gorgonzola perché in vantaggio negli scontri diretti: 3-0 per i lombardi al Porta Elisa e 2-0 rossonero al ritorno. A 48, se la Giana vince, entra di sicuro nei playoff. A 47 potrebbero ritrovarsi Lucchese con Pontedera e Pistoiese (se entrambe pareggiassero e la Pantera vincesse). In tal caso rimarrebbe escluso il Pontedera per il minor numero di punti nella classifica avulsa. I granata, infatti, sono in svantaggio con la Pistoiese (una vittoria arancione ed un pari) e in parità assoluta con la Lucchese (1-0 rossonero al Porta Elisa, 3-2 granata al Mannucci), mentre tra Lucchese e Pistoiese vi sono state due X, 2-2 al Melani, 1-1 a Lucca. Per la formazione anti pro Piacenza si ferma Baroni, giocherà Capuano al centro della difesa.