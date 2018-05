Serie C

Siena-parla Mignani" c'è rammarico per com'è andata ma abbiamo dato tutto"

Categoria: Serie C Pubblicato Venerdì, 04 Maggio 2018

L’allenatore della Robur Siena Michele Mignani, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani col Prato: "Abbiamo concesso un giorno in più di riposo ai ragazzi per poi fare il punto della situazione. C'è rammarico, ci avevamo creduto tutti, ma non è andata come speravamo. Adesso chiudiamo al meglio il campionato per poi pensare ai playoff, un torneo a sé. C'è comunque la consapevolezza di aver fatto il massimo. Contro il Prato risparmieremo i diffidati e magari giocherà qualche elemento che ha giocato meno. Non si tratta di premi, sono tutti elementi affidabili che hanno già dimostrato il loro valore quando sono stati chiamati in causa. Per me in rosa sono tutti uguali. Stare fermo più di venti giorni prima dei playoff è un po' tanto, dovremo essere bravi tutti insieme per cercare di mettere in condizione la squadra di affrontare al meglio queste gare".