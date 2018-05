Serie C

Lucchese sciopera, 0-4 contro la Pro Piacenza, playoff sfumano, con una vittoria Pantera sarebbe stata ottava

Sabato, 05 Maggio 2018
Massimo Stefanini

La Lucchese fa sciopero nella giornata più importante, tatticamente non gioca contro la Pro Piacenza e getta alle ortiche la possibilità di andare ai play off sotto gli occhi del nuovo presidente Grassini. E pensare che, in caso di vittoria, i rossoneri si sarebbero qualificati come settimi davanti a Giana, Pistoiese e Pontedera. Gli emiliani (in teoria senza stimoli perché salvi, con una presunta spada di Damocle di una penalizzazione futura), hanno dominato dall’inizio alla fine. Diverse le occasioni già nel primo tempo che si chiude con l’1-2 di Starita e Barba. Nella ripresa la Pantera sembra più pimpante con l’ingresso di Nolè ma si tratta di un fuoco di paglia e gli ospiti continuano ad imperversare fino alla doppietta di Starita ed al poker firmato da Ricci. Ma forse è meglio così, dopo una prestazione del genere è più giusto che i play off li facciano gli altri