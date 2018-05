Serie C

Il tabellone completo di play-off e play-out dei tre gironi di Serie C

Categoria: Serie C Pubblicato Domenica, 06 Maggio 2018 21:11 Scritto da Redazione

Ecco il tabellone completo dei playoff di Serie C: come noto la prima fase si disputerà con due turni tra squadre dello stesso girone, in gare di sola andata, in programma venerdì 11 maggio e martedì 15 maggio. Poi si passerà ad incrociare le compagini dei tre raggruppamenti:

PLAYOFF PRIMO TURNO GIRONE A:

VITERBESE – PONTEDERA

CARRARESE – PISTOIESE

PIACENZA – GIANA ERMINIO

Qualificata al secondo turno: MONZA

PLAYOFF PRIMO TURNO GIRONE B:

ALBINOLEFFE – MESTRE

FERALPISALO’ - PORDENONE

RENATE - BASSANO

Qualificata al secondo turno: REGGIANA

PLAYOFF PRIMO TURNO GIRONE C:

COSENZA – SICULA LEONZIO

MONOPOLI – V. FRANCAVILLA

CASERTANA - RENDE

Qualificata al secondo turno: JUVE STABIA

PLAYOFF – FASE NAZIONALE

QUALIFICATE AL PRIMO TURNO:

PISA (GIRONE A)

SAMBENEDETTESE (GIRONE B)

TRAPANI (GIRONE C)

ALESSANDRIA (GIRONE A – VINCITRICE COPPA ITALIA)

QUALIFICATE AL SECONDO TURNO:

ROBUR SIENA (GIRONE A)

SUDTIROL (GIRONE B)

CATANIA (GIRONE C)

Delineato anche il quadro dei playout: ironia della sorte in ognuno dei tre gironi ci sarà un solo scontro per evitare la D. Nel Girone A e nel Girone C è infatti maturato un distacco tale tra Arezzo e Prato e tra Matera e Akragas da determinare la retrocessione delle ultime. Nel gruppo B il caso Modena ha annullato uno spareggio. E così le tre squadre che resteranno nel professionismo verranno fuori da tre incroci sulla distanza dei 180 minuti, con gara di andara in casa della squadra peggio classificata. Si gioca il 19 ed il 26 maggio.

PLAYOUT GIRONE A (andata e ritorno):

CUNEO - GAVORRANO

PLAYOUT GIRONE B (andata e ritorno):

VICENZA – TERAMO

PLAYOUT GIRONE C (andata e ritorno):

RACING FONDI - PAGANESE