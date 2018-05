Serie C

Lucchesi: "Pochesci non sarà l'allenatore della Lucchese, no alle squadre B di Juve e le big in serie C"

Passaggio di proprietà completato (solo una formalità l’assemblea del prossimo 17 maggio), nome dell’allenatore entro due settimane, contrarietà assoluta all’inserimento in serie C delle formazioni B di Inter, Milan, Juventus e delle big della massima serie, ricostruzione del settore giovanile. Oltre ai primi nomi di giocatori. Alla trasmissione dell’emittente Noi-Tv Curva Ovest, condotta da Guido Casotti, il direttore generale (anche se la carica ufficialmente partirà dalla prossima settimana) della Pantera Fabrizio Lucchesi ha parlato a 360 gradi. “Gli adempimenti economici sono a posto, tra pochi giorni avremo l’organigramma definito e così potremo finalmente parlare solo di pallone – ha commentato l’ex dirigente della Roma campione d’Italia nel 2001 – e impostare il lavoro. Siamo ambiziosi. Lucca ha già dimostrato una certa maturità, puntiamo in alto ma gradualmente. Preferisco fare tre cose e annunciarne due che il contrario”. Sul tema del tecnico Lucchesi è stato chiaro: “Ho parlato anche con Lopez, il quale ha estratto il massimo dalla squadra. Vediamo. Il profilo ce l’ho in testa, deve essere una persona con cui mi confronterò continuamente, ci deve essere un feeling. Escludo che possa essere Pochesci il nuovo tecnico. Siccome è un nome circolato in questi giorni, lo volevo chiarire”. La sensazione è che l’allenatore ideale sia una sintesi tra Petrone, attualmente al Pisa e Vivarini, esonerato dall’Empoli e che condusse il Teramo in B con Donnarumma e Lapadula due stagioni fa, poi gli abruzzesi vennero spazzati via dalla bufera del calcio-scommesse. “Pazzini? Lo portai alla Fiorentina con Lazzari e Montolivo, ha giocato in Liga spagnola sinora, non credo che voglia scendere in terza serie ancora”. Sulle Primavere delle grandi di A in C, Lucchesi è stato categorico: “Assolutamente contrario, si può essere colonizzati dai grandi club e poi ripartire dalla Promozione. Invece bisogna riallacciare i rapporti con le società del comprensorio”.