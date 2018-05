Serie C

Playoff serie C: martedì 15 Monza-Piacenza e Viterbese-Carrarese gare secche

Sabato, 12 Maggio 2018

Viterbese, Carrarese e Piacenza, dunque, sono le tre qualificate senza sorprese alla seconda fase playoff del girone A delle serie C. Cosa accade adesso? Entra in gioco la quarta classificata in regular season, il Monza che si aggiunge alle altre tre suddette. I brianzoli, meglio classificati in campionati, si accoppiano con la peggior classificata, vale a dire il Piacenza. La Carrarese, sesta in regular season dovrà giocarsi la fase nazionale dei playoff a Viterbo contro la formazione di Sottili giunta al quinto posto nella prima fase. Orari da stabilire. Saranno due partite secche. Al termine dei 90 regolamentari, in caso di parità passa chi si è classificato meglio in campionato. A Monza e Viterbese è sufficiente un pareggio. Nel week end successivo entrano in gioco anche l terze classificate, tra queste il Pisa. Tre terze, una per girone, le sei che arrivano dalla prima parte dei playoff (come Monza-Piacenza e Viterbese-Carrarese, ci saranno altre due partite nel girone B e altre due nel girone C) e l'Alessandria vincitrice della Coppa Italia. 10 compagini. 5 saranno teste di serie. Le tre terze classificate, quindi anche il Pisa, la vincitrice della Coppa, l'Alessandria e la meglio posizionata in campionato tra le 6 che arriveranno dai playoff del girone. Gli accoppiamenti, in questo caso, verranno decisi da un sorteggio. Previste gare di andata e ritorno, andata il 20 maggio.